В Ярославле начались отключения горячей воды

В Ярославле начались гидравлические испытания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле начались гидравлические испытания, соответственно, часть жителей города осталась без горячей воды. Первыми все «прелести» отключения почувствовали на себе жители Ленинского, Кировского и Дзержинского районов.

На сайте ТГК-2 указано, что горячей воды не будет 16 и 17 мая. Однако эта информация противоречит информации от управляющих компаний. В объявлениях, развешанных на подъездах, говорится, что отключения продлятся с понедельника по пятницу, то есть, с 15 по 19 мая.

Следующие на очереди – жители Фрунзенского и Красноперекопского районов. Здесь горячую воду должны отключить с 23 мая.