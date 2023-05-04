В Ярославле опубликовали график отключения горячей воды на 2023 год

В Ярославле скоро начнут отключать горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «ТГК-2» опубликовала график отключения горячей воды в Ярославле. Первые отключения начнутся уже в мае.

Жители Кировского и Ленинского районов города без воды останутся с 16 по 17 мая и с 18 по 19 июля. Короткие отключения необходимы для гидравлических испытаний. Текущий ремонт сетей пройдет:

- с 25 мая по 6 июня,

- с 21 июля по 1 августа,

- с 29 июля по 9 августа,

- 10 августа.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах гидравлические испытания пройдут с 23 мая по 25 мая, после них горячую воду сразу же отключат для проведения ремонта. Без воды два района останутся до 4 июня.

В Заволжском районе горячую воду отключат с 14 по 26 июня, гидравлические испытания назначены на 24 мая. Жителям Дзержинского района неудобства придется испытывать с 29 июля по 7 августа. Гидравлические испытания в Брагино пройдут 16 и 17 мая.

Подробный график отключения горячей воды с адресами и датами опубликован здесь.