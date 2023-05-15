За парковку на газонах в центре Ярославля составлено 60 протоколов

За прошлую неделю составлено 14 протоколов на нарушителей правил парковки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском и Ленинском районах Ярославля за месяц составлено 60 протоколов на водителей, который парковались на газонах.

- За прошлую неделю направлено 14 материалов в административно-техническую инспекцию Ярославской области для привлечения водителей к административной ответственности по вопросу парковки в местах, не отведенных для этих целей (газонах), - сообщил глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Нарушения фиксируют при помощи специальной автоматизированной программы.