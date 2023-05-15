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НовостиОбщество15 мая 2023 6:54

За парковку на газонах в центре Ярославля составлено 60 протоколов

Нарушителей вычисляют при помощи автоматизированной программы
Полина Вачнадзе
За прошлую неделю составлено 14 протоколов на нарушителей правил парковки.

За прошлую неделю составлено 14 протоколов на нарушителей правил парковки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском и Ленинском районах Ярославля за месяц составлено 60 протоколов на водителей, который парковались на газонах.

- За прошлую неделю направлено 14 материалов в административно-техническую инспекцию Ярославской области для привлечения водителей к административной ответственности по вопросу парковки в местах, не отведенных для этих целей (газонах), - сообщил глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Нарушения фиксируют при помощи специальной автоматизированной программы.