В Ярославле водителей, припарковавшихся на газоне, будут ловить при помощи автоматической видеофиксации

Автомобили, припаркованные на газонах, будет автоматически фиксировать система видеонаблюдения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобили, припаркованные на газонах, будет автоматически фиксировать система видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель мэра города Николай Степанов.

- В течение месяца занимались внедрением системы видеофиксации парковок на газонах. Примерно через 7-10 дней заключим соглашение и начнем эту работу на постоянной основе. Автоматическая видеофиксация должна значительно облегчить работу, - сказал Николай Степанов.

Технические средства, установленные на автомобиле, будут фиксировать машины, припаркованные на газонах. Потом их владельцам придут уведомления о штрафах.