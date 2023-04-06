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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:49

В Ярославле водителей, припарковавшихся на газоне, будут ловить при помощи автоматической видеофиксации

Систему планируют внедрить уже в середине апреля
Полина Вачнадзе
Автомобили, припаркованные на газонах, будет автоматически фиксировать система видеонаблюдения.

Автомобили, припаркованные на газонах, будет автоматически фиксировать система видеонаблюдения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобили, припаркованные на газонах, будет автоматически фиксировать система видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель мэра города Николай Степанов.

- В течение месяца занимались внедрением системы видеофиксации парковок на газонах. Примерно через 7-10 дней заключим соглашение и начнем эту работу на постоянной основе. Автоматическая видеофиксация должна значительно облегчить работу, - сказал Николай Степанов.

Технические средства, установленные на автомобиле, будут фиксировать машины, припаркованные на газонах. Потом их владельцам придут уведомления о штрафах.