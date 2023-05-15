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НовостиОбщество15 мая 2023 6:23

В Ярославле на отремонтированной Тверицкой набережной провалился асфальт

Ярославцы показали фото, сделанные меньше чем через год после благоустройства
Полина Вачнадзе
Прошло меньше года после ремонта дороги. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте"

Прошло меньше года после ремонта дороги. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте"

В социальных сетях ярославцы опубликовали фотографии, сделанные на Тверицкой набережной. Благоустройство, проведенное в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на набережной завершили осенью прошлого года. Прошло чуть больше шести месяцев, а отремонтированная дорога уже пришла в негодность.

- Года не прошло, а благоустройство Тверицкой набережной выглядит вот так – провалившийся асфальт на проезжей части и огромные дыры на тротуаре, - пишут в группе «Жесть Ярославля».

В комментариях ярославцы поинтересовались, как обстоят дела с гарантией на работы, но ответа на свои вопросы пока не получили.

На тротуаре ямы. ФОТО: ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте"

На тротуаре ямы. ФОТО: ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте"