В Ярославле Тверицкая набережная отремонтирована наполовину Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 1 сентября, местные власти проверили ход ремонтных работ на Тверицкой набережной. Подрядчик работает на участке улицы от дома № 47 до дома № 91 протяженностью более полутора километров.

— Продолжается второй этап ремонта Тверицкой набережной. Ранее на объекте были приостановлены работы. Это связано с внесением изменения в проектно-сметную документацию. В районе дома № 52 находится самый низкий участок, который подвергался постоянному подтоплению. Приняли решение изменить проект. Были дополнительно добавлены инертные материалы для увеличения дорожного основания, — сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Сейчас все технические решения приняты и зафиксированы. Подрядная организация в ближайшие дни возобновит работы. Планируем в 20 числах сентября провести техническую приемку.

В мэрии города отметили, что сейчас идет устройство специальной сетки в проблемном месте, после подрядчик выполнит подсыпку песком и щебнем. Уровень дороги приподнимется на один метр, что позволит избежать подтоплений в последующем. На данный момент объект готов наполовину.