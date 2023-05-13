В Тутаеве возбудили уголовное дело после ремонта дороги на улице Толбухина

В Тутаеве по ремонту дороги возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Тутаеве после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Преступление было совершено при ремонте дорог левобережной части города, а именно улицы Толбухина.

В сентябре 2022 года "Центр контрактных отношений" Тутаевского района заключил с ООО "Тутаевская дорожно-строительная компания" контракт на ремонт проезжей части улицы Толбухина. По контракту подрядчик должен был привести в порядок пересечения и примыкания дороги.

Что в итоге было сделано, увидели общественники регионального исполкома ОНФ, который вместе с сотрудниками прокуратуры и СК выехали на место. Несмотря на явные недочеты, все акты были подписаны и оплачены. За работы полрядчик получил 60 миллионов рублей.

- Проверка показала, что фактически работы по ремонту покрытия пересечений и примыканий автомобильной дороги не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение ущерба на сумму около 4 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как уточнили в региональном СКР, сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и принимаются меры к возмещению ущерба.