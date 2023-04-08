В Тутаеве разваливаются дороги, на ремонт которых потратили 77 миллионов рублей

Улицу Толбухина в Тутаеве отремонтировали в 2022 году за 60,3 миллиона рублей. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Ранее КП-Ярославль рассказывала о детском саде, который был построен пару лет назад по нацпроекту за 188 миллионов рублей и уже медленно приходит в негодность. Теперь пришла очередь обратить внимание на дороги на левом берегу Тутаева.

- Улицу Толбухина, часть трассы Ярославль-Рыбинск, отремонтировали в 2022 году за 60,3 миллиона рублей. Покрытие уже трескается. "Лежачие полицейские" не соответствуют ни проекту, ни ГОСТу, некоторые разрушаются, - рассказали в региональном исполкоме ОНФ.

Признаков асфальта на съездах проверяющие не обнаружили. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Интересная ситуация сложилась со съездами. Они вроде бы и есть, потому что, согласно акту приемки, за ремонт 32 пересечений и примыканий заплатили 4,2 миллиона рублей, но по факту признаком асфальта проверяющие не обнаружили.

- Унылое впечатление производит и улица Панина. На нее в 2020 году потратили 16,6 миллионов рублей. Трещины, щели в местах примыкания дороги к бордюрам – похоже, что заказчик никак не понуждал подрядчика к исполнению гарантийных обязательств, - решили общественники.

Улицу Панина приводили в порядок в 2020 году. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Обращение в профильный комитет уже подготовлено.

- Ждем реакции прокуратуры и следственного комитета. Представители обоих ведомств приняли участие в нашем рейде, - сказали в ОНФ.

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