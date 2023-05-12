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НовостиОбщество12 мая 2023 14:42

В Ярославле после жалоб пассажиров водителям желтых автобусов провели дополнительный инструктаж

11 мая один из водителей транспорта отказался везти ребенка в коляске
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле после жалоб пассажиров водителям желтых автобусов провели дополнительный инструктаж. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле после жалоб пассажиров водителям желтых автобусов провели дополнительный инструктаж. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле сегодня, 12 мая, с водителями желтых автобусов был проведен подробный инструктаж по взаимодействию с маломобильными пассажирами. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

После двух ситуаций, когда водители автобусов отказались везти маму с грудным ребенком в детской коляске и помогать человеку в инвалидной коляске, губернатор региона Михаил Евраев взял ситуацию под контроль. Он поручил разобраться в случившемся, а также подчеркнул, что в транспорте установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали все произошедшее, и выяснить обстоятельства случившегося будет несложно.