В Ярославле водитель автобуса отказался везти ребенка в коляске. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 11 мая, произошел вопиющий инцидент, в котором был замешан новый желтый автобус. Водитель на маршруте №66 отказался везти ребенка в коляске. Об этом написали в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Сегодня в 12:45 на остановке «Троицкая аптека» произошли ситуация из ряда вон выходящая, а именно, водитель автобуса №66 отказался везти ребенка в коляске (ребенок еще не ходит ногами), закрывал попеременно двери автобуса со словами: «Я не повезу с коляской», - сообщили в паблике. – Хочу еще пояснить, автобус был пустым!

Когда водителя попросили пояснить свою позицию, мужчина сделал вид, что не слышит.

Также в посте подчеркнули, что новые автобусы специально останавливаются далеко от остановок, чтобы люди не успевали садиться на транспорт.

В сообщении также есть обращение к губернатору и сотрудникам департамента транспорта с вопросом том, с какой целью была проведена транспортная реформа и закуплены новые автобусы.

В Ярославле ситуация с отношением водителей общественного транспорта к своим пассажирам пока действительно оставляет желать лучшего.