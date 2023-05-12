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НовостиОбщество12 мая 2023 9:11

На центральной улице Ярославля нашли труп мужчины

Личность человека устанавливается
Полина Вачнадзе
12 мая в арке на улице Комсомольской в Ярославле нашли труп мужчины.

12 мая в арке на улице Комсомольской в Ярославле нашли труп мужчины.

Фото: Артем КИЛЬКИН

12 мая в арке на улице Комсомольской в Ярославле нашли труп мужчины. Прохожие вызвали полицию.

- Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины нет.

11 мая на остановке общественного транспорта в Ярославле умерла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.