На центральной улице Ярославля нашли труп мужчины

12 мая в арке на улице Комсомольской в Ярославле нашли труп мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 мая в арке на улице Комсомольской в Ярославле нашли труп мужчины. Прохожие вызвали полицию.

- Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины нет.

11 мая на остановке общественного транспорта в Ярославле умерла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.