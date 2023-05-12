В Ярославле на автобусной остановке умерла пенсионерка

В Ярославле на остановке «Улица Громова» скончалась 88-летняя женщина
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ярославле на остановке «Улица Громова» 11 мая скончалась 88-летняя женщина. Пенсионерке стало плохо с сердцем, когда она заходила в автобус №102.
- Признаков насильственной смерти на теле женщины нет. Территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Точную причину смерти пенсионерки установит судебно-медицинская экспертиза.
В Ярославле после драки на остановке, которая закончилась смертью одного из участников, под стражу заключен 15-летний подросток.