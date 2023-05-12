Дворы Ярославля выложат плиткой

В этом году тротуары и пешеходные дорожки во дворах будут выкладывать плиткой. Фото: Мэрия Ярославля

В этом году по губернаторскому проекту «Наши дворы» в Ярославле будут приведены в порядок 38 дворов с устройством на них 23 спортивно-игровых комплексов. Спортивно-игровые площадки установят только в тех дворах, жильца которых согласились взять на себя расходы по их содержанию.

В этом году тротуары и пешеходные дорожки будут выкладывать плиткой. На детских площадках установят ограждения и ударопрочные покрытия. Если во дворе имеются контейнеры для мусора, что их заменят на новые, отвечающие современным требованиям. В некоторых дворовых территориях сделают парковки.

На улицах Саукова и Залеской работы уже начались, по остальным проводятся торги, выбираются подрядчики.

- Общий объем финансирования в этом году составляет 291,04 миллиона рублей. Помимо комплексного благоустройства и устройства детско-спортивных площадок, денежные средства также пойдут на выполнение завершающих работ по благоустройству 45 дворовых территорий, ремонт которых был выполнен в 2022 году, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Работы по благоустройству должны быть завершены до 1 сентября.