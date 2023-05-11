В мэрии Ярославля опубликовали список дворов, которые будут ремонтировать в 2023 году

В Ярославле по проекту "Наши дворы" в 2023 году отремонтируют 38 дворов.
Фото: Мэрия Ярославля
В мэрии Ярославля озвучили перечень дворов, которые будут приведены в порядок в этом году. Все они вошли в план благоустройства по губернаторскому проекту «Наши дворы».
Всего в 2023 году по проекту должны отремонтировать 38 дворов.
Дзержинский район:
- ул. Панина, д.31 корп.2, д.9;
- Мурманский проезд, д.1, ул.Труфанова, д.9;
- ул.А. Невского, д.5, д.9;
- ул.Е. Колесовой, д.20, д.24, ул.Блюхера, д.29/18;
- ул.Панина, д.8;
- Ленинградский пр. д.60 корп. 4;
- ул. Бабича, д.9 корпуса 6, 4 и 5;
- ул. Громова, д.54;
- пр-т Дзержинского, д.6, д.6 к.2;
- ул. Демьяна Бедного, д.65, ул.Б.Любимская, д.59.
Заволжский район:
- ул.Колышкина, д.60, 62, 62 к.2, 62 к.3, 62 к.4;
- ул.Саукова, д.17, 19, 21;
- ул.Залесская, д.2 к. 2, 4, 4 к.2;
- ул.Космонавтов, д.18;
- ул.Серго Орджоникидзе, д.39;
- ул.Сахарова, д.17;
- ул.Кавказская, д.47;
- ул.Серго Орджоникидзе, д.8.
Кировский район:
- ул. Республиканская, д.78;
- Волжская наб., д. 41, 43, 45/1;
- ул.Свободы, д.101/6;
- ул.Свободы, д. 83а.
Красноперекопский район:
- ул.Рыкачева д.4/7;
- ул.Посохова, д.20а, 22;
- ул.Нефтяников, д.24;
- Московский проспект, д.82
Ленинский район:
- ул.Автозаводская,75, ул.Юности, д.32;
- ул.Белинского, д.15б;
- ул.Автозаводская, д.29;
- ул.Тургенева, д.3, д.5.
Фрунзенский район:
- ул.Пожарского, д.7, 7а;
- пр-д Ушакова, д.18а;
- Московский проспект, д.117;
- ул.Ньютона, д.57, 59;
- ул.Балтийская, д.26;
- ул.Звездная, д.33.
- пр-д Матросова д.16, 18;
- ул.Писемского, д.54, 56.