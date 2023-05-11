В мэрии Ярославля опубликовали список дворов, которые будут ремонтировать в 2023 году

В Ярославле по проекту "Наши дворы" в 2023 году отремонтируют 38 дворов. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля озвучили перечень дворов, которые будут приведены в порядок в этом году. Все они вошли в план благоустройства по губернаторскому проекту «Наши дворы».

Всего в 2023 году по проекту должны отремонтировать 38 дворов.

Дзержинский район:

- ул. Панина, д.31 корп.2, д.9;

- Мурманский проезд, д.1, ул.Труфанова, д.9;

- ул.А. Невского, д.5, д.9;

- ул.Е. Колесовой, д.20, д.24, ул.Блюхера, д.29/18;

- ул.Панина, д.8;

- Ленинградский пр. д.60 корп. 4;

- ул. Бабича, д.9 корпуса 6, 4 и 5;

- ул. Громова, д.54;

- пр-т Дзержинского, д.6, д.6 к.2;

- ул. Демьяна Бедного, д.65, ул.Б.Любимская, д.59.

Заволжский район:

- ул.Колышкина, д.60, 62, 62 к.2, 62 к.3, 62 к.4;

- ул.Саукова, д.17, 19, 21;

- ул.Залесская, д.2 к. 2, 4, 4 к.2;

- ул.Космонавтов, д.18;

- ул.Серго Орджоникидзе, д.39;

- ул.Сахарова, д.17;

- ул.Кавказская, д.47;

- ул.Серго Орджоникидзе, д.8.

Кировский район:

- ул. Республиканская, д.78;

- Волжская наб., д. 41, 43, 45/1;

- ул.Свободы, д.101/6;

- ул.Свободы, д. 83а.

Красноперекопский район:

- ул.Рыкачева д.4/7;

- ул.Посохова, д.20а, 22;

- ул.Нефтяников, д.24;

- Московский проспект, д.82

Ленинский район:

- ул.Автозаводская,75, ул.Юности, д.32;

- ул.Белинского, д.15б;

- ул.Автозаводская, д.29;

- ул.Тургенева, д.3, д.5.

Фрунзенский район:

- ул.Пожарского, д.7, 7а;

- пр-д Ушакова, д.18а;

- Московский проспект, д.117;

- ул.Ньютона, д.57, 59;

- ул.Балтийская, д.26;

- ул.Звездная, д.33.

- пр-д Матросова д.16, 18;

- ул.Писемского, д.54, 56.