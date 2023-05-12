В Ярославле открылся молодежный фестиваль «Будущее театральной России»

В Ярославле открылся 14-й всероссийский молодежный фестиваль БТР. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 11 мая открылся 14-й всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Он будет проходить в городе до 17 мая.

Свои спектакли ярославскому зрителю покажут студенты ведущих вузов и училищ страны. Для многих ребят это дебют на большой сцене.

- Символично, что ею стала сцена Волковского, где и зародился профессиональный театр, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Для выпускников театральных вузов волковцы создали и третий год проводят проект «Всероссийская актерская биржа». На спектаклях присутствуют руководители театров со всей страны. Это позволяет молодым актерам заявить о себе, а Ярославской области – стать местом рождения новых звезд.

Открытие фестиваля прошло в театре имени Федора Волкова. На уличном балконе прошел «Балкон.сет», а первыми спектакль показали студенты мастерской Бориса Морозова – они вышли на сцену с комедией Мольера «Тарфюф».

Участников БТР ждут лекции и мастер-классы, в этом году впервые организованы творческие резиденции для будущих режиссеров и театральных художников.

Подробную программу можно узнать здесь.