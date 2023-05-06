На уличном балконе Волковского театра в Ярославле пройдет диджей-сет

В Ярославле с балкона Волковского театра прозвучит музыка. ФОТО: группа "Балкон Сет" ВКонтакте

11 мая в 17:00 с уличного балкона театра имени Федора Волкова в Ярославле зазвучит музыка. Диджей MELO MAN сыграет на виниле первый диджей-сет проекта "Посмотри наверх! Балкон.сет". Этот проект откроет 14-й Молодежный фестиваль "Будущее театральной России", который продлится до 17 мая.

Проект "Посмотри наверх! Балкон.сет" пройдет в нескольких городах Ярославской области: кроме Ярославля, музыканты выступят в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Мышкине, Угличе, Данилове, Ростове, Тутаеве и Переславле. Даты можно узнать здесь.

- Для каждого города будет создан "звуковой портрет": в формате саунд-дизайна в сет будут вплетаться специальные аудиотексты и аудиоэффекты, непосредственно связанные с историей и жизнью города: культурные, исторические факты, местный колорит. Смысл и историческое значение всех фраз и звуков можно будет узнать на сайте проекта. Перед выступлением будут организованы неформальные встречи для зрителей, молодежи с музыкантами, участниками проекта и амбассадорами города, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Для Ярославля "звуковой портрет" города уже готов.