В Ярославле 15-летний подросток арестован после смертельной драки на остановке

15-летний подросток после смертельной драки заключен под стражу. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

15-летний подросток, один из участников драки на остановке «Улица Жукова» в Ярославле, заключен под стражу на два месяца – до 8 июля.

Конфликт между молодым человеком и 48-летним мужчиной начался еще в автобусе №67. По словам очевидцев, пассажир вел себя не совсем адекватно и подросток сделал ему замечание – в ответ получил оскорбления и угрозы. Сразу после того, как пассажиры вышли из салона, словесная перепалка продолжилась рукоприкладством. Молодой человек ударил мужчину кулаком, тот упал и попытался встать, но подросток еще раз ударил его – все происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В обстоятельствах сейчас разбираются следователи.