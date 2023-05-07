Прокуратура проверяет информацию по дому в Рыбинском районе, сползающему с обрыва в реку

В ситуации с домом, которому грозит разрушение, разбирается прокуратура. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Прокуратура проводит проверку в селе Каменники Рыбинского района. Берег Волги разрушается и дом, стоящий рядом, постепенно сползает к воде. Жильцы дома опасаются, что скоро их просто-напросто смоет. А берегоукрепление, согласно комплексному плану развития территорий, запланировано только на 2026 год.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам об угрозе причинения вреда жителям одного из домов в поселке Каменники Рыбинского района в связи с разрушением берега реки Волги. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию взял под свой контроль прокурор региона.