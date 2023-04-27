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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:51

В Рыбинске отказались от идеи открыть алкомагазин на месте булочной

В доме №9 на улице Куйбышева по-прежнему будут торговать хлебом и пирожками
Полина Вачнадзе
В Рыбинске не будут открывать алкомаркет на месте булочной.

В Рыбинске не будут открывать алкомаркет на месте булочной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте сообщил жителям Полиграфа хорошую новость: в доме №9 на улице Куйбышева продолжат торговать хлебом.

Неделю назад горожане высказали свое недовольство по поводу закрытия булочной. На ее месте собирались открыть магазин, основным ассортиментом которого являлся алкоголь и сигареты.

- Собственник помещения собирался сменить арендатора. Вместо булочной здесь мог появиться магазин, торгующий алкоголем. Это вызвало недовольство жителей района, привыкших покупать здесь свежий хлеб и пирожки. Кроме того, неподалеку расположена школа. И хотя расстояние до нее по утвержденным правилам не мешает торговле алкоголем, хорошего в этом нет ничего, - сказал Дмитрий Рудаков.

Первый заместитель по экономике и финансам Евгений Крюков встретился с собственником и арендатором помещения, в итоге они смогли договориться о продолжении сотрудничества.