В Рыбинске булочную выселяют из помещения, чтобы открыть там алкомаркет

В Рыбинске на месте булочной собрались открывать винный алкомаркет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рыбинцы, которые живут рядом с улицей Куйбышева, недовольны грядущими переменами: вместо булочной в доме №9 собираются открыть магазин, основной ассортимент которого - алкоголь и сигареты. А рядом находится общеобразовательная школа.

- Хотелось бы узнать у грамотных людей, куда можно обратиться, и будет ли толк. Ситуация: на Куйбышева, 9 находится булочная, всегда свежий хлеб, вкусные пирожки и пирожные. Люди довольны, всем нравится. Неожиданно узнаем, что булочную выселяют до конца месяца, а вместо нее будет винный магазин "Красное-Белое". Алкоголь и табак прямо напротив школы ?! Мы, жители, в большинстве против и хотим, чтобы остались наши вкусные пирожочки, а не дурацкий магазин КБ , в котором нет ничего хорошего, - пишут в группе "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте.

Сотрудники магазине под постом написали, что их переезд - мера вынужденная.

- Да, покупатели на Полиграфе стали нам , как родные. Каждого от школьника до бабулечек знаем в лицо. И все нам дороги. Часто поступают звонки с благодарностью за наши пироги и за доброе отношение. Так сложились обстоятельства. И мы выезжаем вынужденно, - говорит Анна Х.

По словам местных жителей, в этом же доме, только на другой его стороне, открыли пивнушку.

- На две-три улицы 11 магазинов поганым бухлом торгуют. Не много ли? - считает Лариса Ж.

В администрации Рыбинска сообщили, что решение о смене арендатора принял собственник помещения.

- Согласно действующим нормам, будущий специализированный магазин не попадает в ограничительную зону запрета продажи алкогольной продукции. В Рыбинске установлен норматив - 25 метров от образовательных организаций до объектов торговли. До представителя собственника доведено обращение жителей против открытия магазина, реализующего алкогольную продукцию по данному адресу, - говорится в ответе администрации.

И уточнили, что если новый арендатор будет нарушать правила торговли или санитарные нормы, то рыбинцы могут пожаловаться на него в Роспотребнадзор или в управление экономического развития и инвестиций Рыбинска.