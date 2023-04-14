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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:37

Два человека пострадали при столкновении «ГАЗа» и внедорожника под Ярославлем

Водитель и пассажир «Рено Дастер» госпитализированы
Полина Вачнадзе
В Ярославском район столкнулись автомобили.

В Ярославском район столкнулись автомобили.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 16 апреля в Ярославском районе на дороге «Григорьевское-Михайловское-Норское» столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили «ГАЗ» и «Рено Дастер».

- В результате ДТП госпитализированы 40-летнйи водитель «Рено» и пассажир этого же автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельств аварии выясняются.

Несколькими часами позже страшная авария произошла в Переславском районе. Столкнулись четыре фуры и две легковушки. Один человек погиб на месте ДТП.