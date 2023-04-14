В Ярославской области один человек погиб в ДТП с четырьмя грузовиками и двумя легковушками

Водитель легковушки погиб на месте ДТП.
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославской области на трассе М8 в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовика, «Фольксваген поло» и «Шевроле Нива». Водитель «Фольксвагена», 55-летний мужчина, погиб на месте. Водитель «Шевроле», женщина 1977 года рождения, госпитализирована.
ОТ машины осталась груда железа.
Фото: УМВД по Ярославской области
- По предварительной информации, при движении в сторону Ярославля, водитель грузовика «Мерседес» неправильно выбрал дистанцию и врезался в «Фольксваген». От удара легковую машину отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Скания», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
После этого «Мерседес» столкнулся с «Шевроле», а «Шевроле», в свою очередь, врезалась в «Сканию», которая влетела в «Мерседес».
Водителя "Шевроле" госпитализировали.
Фото: УМВД по Ярославской области
На месте работали сотрудники ГПС, оперативно-следственная группа, МЧС и медики. Обстоятельства смертельной аварии сейчас утоняются.