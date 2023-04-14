В Ярославской области один человек погиб в ДТП с четырьмя грузовиками и двумя легковушками

Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области на трассе М8 в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовика, «Фольксваген поло» и «Шевроле Нива». Водитель «Фольксвагена», 55-летний мужчина, погиб на месте. Водитель «Шевроле», женщина 1977 года рождения, госпитализирована.

ОТ машины осталась груда железа. Фото: УМВД по Ярославской области

- По предварительной информации, при движении в сторону Ярославля, водитель грузовика «Мерседес» неправильно выбрал дистанцию и врезался в «Фольксваген». От удара легковую машину отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Скания», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После этого «Мерседес» столкнулся с «Шевроле», а «Шевроле», в свою очередь, врезалась в «Сканию», которая влетела в «Мерседес».

Водителя "Шевроле" госпитализировали. Фото: УМВД по Ярославской области

На месте работали сотрудники ГПС, оперативно-следственная группа, МЧС и медики. Обстоятельства смертельной аварии сейчас утоняются.