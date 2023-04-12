В Тутаеве разваливаются объекты, благоустроенные в 2021 году за 74 миллиона рублей

Не прошло еще и двух лет с момента окончания работ, а брусчатка уже ходит ходуном. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Активисты Ярославского исполкома Народного фронта продолжают рассказывать о результатах своей поездки на левый берег Тутаева. На прошлой неделе по итогам дорожного рейда региональный СКР начал проверку. Судя по всему, грядет и проверка по поводу некачественного благоустройства исторического центра, которое обошлось почти в 74 миллиона рублей.

Не прошло еще и двух лет с момента окончания работ, а брусчатка уже ходит ходуном.

- Она разбирается, собирается и так по кругу. Еще и уложена криво. Жители шутят, что подрядчик проникся тематикой проекта и устроил имитацию шторма, - говорят в ОНФ.

Основание площадки над Волгой уже разрушается, перила и поручни сделаны криво. На памятнике адмиралу Федору Ушакову появились ржавчина и трещины. Из конструкции детского городка торчат болты, некоторые тросы оторваны. Новые фонари установлены, но они не горят.

- Работы проводились по нацпроекту в 2021 году. Объект на гарантии, - сообщили активисты ОНФ. - Прокуратура и следком после нашего совместного выезда проводят проверки. Обратимся и к областным властям: все недостатки должны быть устранены.