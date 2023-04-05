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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:01

В Ярославле стартовал ремонт Ленинградского проспекта

По программе БКД в этом году приведут в порядок 16 улиц
Полина Вачнадзе
В Ярославле начался второй этап ремонта Ленинградского проспекта.

В Ярославле начался второй этап ремонта Ленинградского проспекта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле стартовал ремонт Ленинградского проспекта. На участке от улицы Волгоградской до улицы Строителей дорогу планируют расширить до четырех полос, а также сделать «карманы» для общественного транспорта. Помимо ремонта проезжей части здесь приведут в порядок тротуары, заменят ограждения.

Работы идут по программе «Безопасные качественные дороги». В этом году по БКД ремонт сделают на 16 улицах.

С подрядной организацией, которая занимается Ленинградским проспектом, контакт заключен на два года. Дорожные работы на объекте начались еще в прошлом году. Полностью завершить ремонт подрядчик должен к июлю.