В Ярославле начался ремонт Ленинградского проспекта

В Ярославле в рамках проекта БКД начался ремонт Ленинградского проспекта Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле в рамках проекта БКД начался ремонт Ленинградского проспекта. На участке от улицы Волгоградской до улицы Строителей подрядчик отремонтирует более двух километров дороги, в том числе и дублеры, установит новые перильные ограждения, бордюры, а также заменит дорожные знаки. Кроме того, в планах – обустройство новых остановок.

Основные работы подрядная организация обещает завершить до конца строительного сезона. Все работы на объекте должны быть закончены к июлю 2023 года.

- В настоящее время мы приступили к обустройству тротуаров и монтажу бортового камня. Потом начнем работы по уширению проезжей части на три метра, что позволит сформировать четыре полноценные полосы по две в каждом направлении. Проезжая часть на этом участке узкая и не справляется с трафиком, - отметил исполнительный директор подрядной организации Глеб Масленцев.