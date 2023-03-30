В Ярославской области преподавателям и аспирантам предложили бесплатно выделять земельные участки

Преподавателям и аспирантам предложили бесплатно выделять земельные участки в Ярославской области. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ярославскую областную Думу от имени главы Рыбинска внесен законопроект. Дмитрий Рудаков предлагает ввести практику бесплатного предоставления земельных участков аспирантам физико-математического направления, молодым научным работникам и преподавателям физики, которые приедут из других регионов страны преподавать в вузах нашего региона.

К кандидатам на получение участков предлагается ввести несколько требований. В первую очередь они должны заключить трудовой договор с учебным заведением не менее, чем на 5 лет. Если он будет расторгнут досрочно, работника обяжут выплатить кадастровую стоимость земли.

- Принятые изменения будут способствовать решению проблемы дефицита преподавательского состава Ярославской области, - пояснил Дмитрий Рудаков.

В этом году в Рыбинске откроется представительство Ярославского педуниверситета. Планируют набрать 20 человек по направлениям «физика» и «математика».