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НовостиОбщество1 марта 2023 10:26

В Рыбинске откроется отделение Ярославского педагогического университета

В городе сейчас дефицит педагогов
Полина Вачнадзе
В Рыбинске будет открыто отделение Ярославского педагогического университета.

В Рыбинске будет открыто отделение Ярославского педагогического университета.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске будет открыто отделение Ярославского педагогического университета. Об этом сообщил глава города на ежегодной конференции педагогов.

- Для того чтобы восполнить дефицит педагогов, мы открываем в Рыбинске отделение ЯГПУ им.Ушинского. Будем привлекать учителей физики и математики, в которых особенно заинтересованы. Вводить дополнительную оплату за счет факультативов. От педагогов ждем не только высоких результатов их воспитанников, но и работу по профориентации школьников. Рыбинск всегда был городом инженеров. Мы хотим подтвердить этот статус вместе с РГАТУ и промышленными предприятиями, - сказал Дмитрий Рудаков.

На конференции, посвященой Году педагога, работали шесть секций и шесть дискуссионных площадок. Обсудили вопросы цифровизации образовательного процесса, развитие личностного потенциала учащихся, стратегии и форм взаимодействия семьи и школы, создания успешной инклюзивной образовательной среды.