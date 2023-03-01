В Рыбинске откроется отделение Ярославского педагогического университета

В Рыбинске будет открыто отделение Ярославского педагогического университета. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске будет открыто отделение Ярославского педагогического университета. Об этом сообщил глава города на ежегодной конференции педагогов.

- Для того чтобы восполнить дефицит педагогов, мы открываем в Рыбинске отделение ЯГПУ им.Ушинского. Будем привлекать учителей физики и математики, в которых особенно заинтересованы. Вводить дополнительную оплату за счет факультативов. От педагогов ждем не только высоких результатов их воспитанников, но и работу по профориентации школьников. Рыбинск всегда был городом инженеров. Мы хотим подтвердить этот статус вместе с РГАТУ и промышленными предприятиями, - сказал Дмитрий Рудаков.

На конференции, посвященой Году педагога, работали шесть секций и шесть дискуссионных площадок. Обсудили вопросы цифровизации образовательного процесса, развитие личностного потенциала учащихся, стратегии и форм взаимодействия семьи и школы, создания успешной инклюзивной образовательной среды.