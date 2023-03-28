Строительство Карабулинской развязки в Ярославле планируют начать в 2026 году

В этом году приступят к проектированию объекта. Фото: Правительство Ярославской области

На заседании регионального заксобрания во время своего ежегодного отчета губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах по строительству Карабулинской развязки.

В этом году приступят к проектированию объекта, непосредственно строительство планируют начать через три года – в 2026 году.

- Нам удалось сдвинуть вопрос реализации проекта Карабулинской развязки, которую планировали построить еще полвека назад, в 1971 году. Президент Владимир Путин поддержал проект и поручил Правительству РФ обеспечить его реализацию в 2023-2027 годах. Таким образом, мы получили политическое решение. Теперь необходимо получить финансирование под реализацию данного проекта. Это тяжелая задача, особенно в нынешних непростых экономических условиях и ограничениях федерального бюджета, - сказал Михаил Евраев.

Уже проведен технико-ценовой аудит, получено заключение от Главгосэкспертизы, Карабулинская развязка включена в пятилетний план дорожной деятельности России.

- Вышло постановление правительства, по которому 1,2 миллиарда рублей включены на начало строительства в 2026 году, - сказал глава региона.

На данный момент стоимость строительства Карабулинской развязки - 61 миллиард рублей. Под изъятие в рамках первого этапа работ попадают 41 земельный участок и 25 объектов недвижимости. Всего планируют изъять 144 участка – их будут выкупить у собственников на протяжении всех этапов строительства Карабулинки.