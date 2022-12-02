Строительство Карабулинской развязки в Ярославле будет стоить 61 миллиард рублей

Объект крупный и капиталоемкий, поэтому работы разбили на пять этапов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошла презентация предпроекта новой транспортной развязки. Как сообщили в правительстве региона, предпроект воплощает в себе главные идеи проектов Карабулинской развязки и строительства третьего моста через Волгу.

Во время прямого эфира была озвучена стоимость строительства Карабулинской развязки. Цена вопроса на данный момент - 61 миллиард рублей. Но чем дальше будет откладываться работа, тем выше будут на нее затраты. Точная стоимость и сроки строительства новой транспортной артерии, а также мостового перехода через реку Волгу будут определяться по результатам проектирования.

- Объект крупный и капиталоемкий, поэтому работы разбили на пять этапов. Каждый участок можно вводить в эксплуатацию автономно, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Новая магистральная улица начнется от пересечения проспекта Толбухина с улицей Большой Федоровской и закончится у улицы Университетской в Заволжском районе. Ее протяженность - более 10 километров, для движения транспорта построят от четырех до шести полос.

Начать строительство планируют с моста через Волгу. Работы разобьют на два этапа: возведение транспортной развязки и эстакадного подхода на Тормозном шоссе и строительство непосредственно самого моста с выходом на улицу Клубную.