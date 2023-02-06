На начальном этапе строительства Карабулинской развязки в Ярославле изымут 41 земельный участок и 25 объектов

Процесс изъятия участков начнется только после того, как на федеральном уровне будет решен вопрос финансирования проекта. Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова прояснила вопрос с изъятием земельных участков при строительстве Карабулинской развязки. Работы планируют начать с четвертого этапа работа - возведения моста через Волгу.

- Под изъятие в рамках этих работ попадают 41 земельный участок и 25 объектов недвижимости, - рассказала ГТРК «Ярославия» Оксана Петрова. – Их собственники известны. Но процесс начнется только после того, как на федеральном уровне будет решен вопрос финансирования проекта.

Процесс изъятия пройдет поэтапно: сначала власти примут такое решение, потом опубликуют постановление. С каждым владельцем земли и недвижимости вопрос планируют решать в индивидуальном порядке: собственники могут выбрать между денежной компенсацией, получением равнозначного участка или объекта.

Также заместитель директора департамента пояснила «Ярославии», что на сегодняшний день речь об изъятии 144 участков не идет. Это общее количество участков, которые планируют выкупить у собственников на протяжении всех этапов строительства Карабулинки.