В Ярославской области проверят работу фонда капительного ремонта

На работу фонда капремонта от ярославцев постоянно поступают жалобы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время отчета в областной Думе глава региона Михаил Евраев назвал «ненормальной» ситуацию в фонде капитального ремонта региона.

От ярославцев на работу фонда постоянно поступают жалобы: люди исправно оплачивают квитанции, а по факту имеют постоянные протечки. Особенно остро стоит вопрос с ремонтом кровель. Сроки его проведения постоянно сдвигаются, а по какой причине – никто не объясняет.

- Ситуация ненормальная. Начали серьезную проверку фонда капремонта, чтобы понимать, насколько эффективно расходуются деньги, - сообщил губернатор области Михаил Евраев.

В начале марта в Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области прошли обыски. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены факты хищения денег при замене лифтов. По версии следствия, подрядчик получил от фонда 26 миллионов рублей за работы, которые выполнены не были.