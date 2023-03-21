Военком Ярославской области: уточнять данные граждан будут по телефону или через Госуслуги

Уточнять данные ярославцев будет по телефону или через Госуслуги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области не будут рассылать повестки гражданам, подлежащим призыву или пребывающим в запасе. Для уточнения их данных теперь используют другие способы.

- Информация поступает в военкомат через портал Госуслуг или уточняется по телефону, - сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев.

Разговоры о второй волне частичной мобилизации начались после того, как жители сразу нескольких областей, в том числе и Ярославской, начали получат повестки из военкоматов. Тогда в ведомстве уточнили, что идет стандартная плановая работа. Проводится она для уточнения учетных данных мужчин, которые идут на службу по призыву, и тех, что пребывают в запасе, если сведения о них давно не обновлялись.