Военкоматы Ярославской области рассылают повестки для уточнения данных

Военкоматы рассылают повестки в рамках плановой работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ярославской области начали приходить повестки от военных комиссариатов. Ранее сообщалось, что повестки получили в Воронежском, Липецком и Пензенском регионах.

Как пояснили в областном военкомате, рассылка повесток – это плановая работа ведомства. Проводится она для уточнения учетных данных тех ярославцев, которые идут на службу по призыву, и тех, что пребывают в запасе, если сведения о них давно не обновлялись.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент информации о второй волне частичной мобилизации нет.