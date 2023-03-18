В Ярославле возбудили уголовное дело по мошенничеству при строительстве детского сада

Детсад на улице Губкина построен в 2020 году по нацпроекту "Демография". Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославле после совместной проверки, проведенной правоохранительными органами и ОНФ детском саду №84, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Детсад на улице Губкина, построенный в 2020 году по нацпроекту "Демография", начал разваливаться чуть ли не сразу после открытия. Стены и фасады пошли трещинами, штукатурка отваливалась, крыша протекала. Также проверка показала, что система электропрогрева кровли с самого начала находилась в нерабочем состоянии, но это не помешало принять здание в эксплуатацию. По данным прокуратуры Ярославской области, вследствие этого ущерб бюджету составил свыше миллиона рублей.

По результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Мошеничество".

- Установлено, что с декабря 2019-го по декабрь 2021 года лица из числа сотрудников коммерческой организации предоставили сотрудникам МКУ «Агентство по строительству г.Ярославля» счета на оплату строительных работ с заведомо ложными сведениями, выразившимися в завышении объемов и стоимости работ по сравнению с фактически выполненными объемами, причинив тем самым имущественный вред федеральному бюджету и бюджету Ярославской области в размере более 2 миллионов рублей, - сообщили в региональном СКР.

В рамках расследования также будет дана оценка действиям сотрудников "Агентства по строительству".