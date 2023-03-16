В Ярославле топит детсад, построенный два года назад за 156 миллионов рублей

Заливать детский сад стало практически сразу после открытия. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Сотрудники регионального ОНФ, «Губернаторского контроля» и правоохранительных органов выехали с проверкой в детский сад №84, который находится на улице Губкина во Фрунзенском районе Ярославля. Сад, введенный в эксплуатацию всего лишь пару лет назад, в феврале 2021 года, уже требует ремонта из-за постоянных протечек. Начались они практически сразу, после открытия.

- Как пояснило руководство учреждения, протечки за два года были по всему третьему этажу. Претензионная работа велась, но безрезультатно. Подрядчик – банкрот, поэтому устранять недостатки придется за счет бюджета, - говорит руководитель регионального отделения Народного фронта Оксана Каменецкая.

На строительство детсада на улице Губкина было потрачено 156 миллионов рублей. По мнению специалистов, работы шли с нарушениями, не исключено, что использовались не соответствующие стандартам материалы.

Проблемы в детсаду не только с протечками. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- В Ярославле организована проверка сведений о дефектах здания и протечках в детском саду Фрунзенского района. Проводится и фиксируется осмотр помещений, опрашивается персонал, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Организована проверка и по частичному обрушению фасада детского сада на улице Кедрова в Кировском районе. С крыши и стен дошкольного учреждения падают куски кирпичей, воспитатели боятся лишний раз вывести детей на прогулку.

- Прокуратура организовала проверку информации о повреждении фасада здания детского сада №206. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы безопасности пребывания в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Прокурор региона Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль.

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