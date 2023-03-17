В Ярославской области осталось всего 200 свиней

В 2022 году в Ярославской области почти в два раза сократилось количество свиней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Ярославской области почти в два раза сократилось количество свиней. По данным Ярославльстата, по сравнению с годом 2021-м поголовье уменьшилось на 57,4%. Сейчас в регионе насчитывает все около 200 животных.

Скорее всего, причиной такого резкого снижения поголовья стала вспышка африканской чумы свиней. Заболевание не поддается лечению, единственный способ прекратить его распространение – убой скота.

В августе 2021 году в Ярославской области было зафиксировано 27 очагов заражения в 13 районах. Фермерам, которые занимались разведением поросят, было предложено переключиться на разведение птиц и коз.