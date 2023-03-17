Автобусы ПАТП-1 передадут в Рыбинск

Автобусы ярославского ПАТП-1 будут переданы в города региона. Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы ярославского ПАТП-1 будут переданы в города региона, среди них и Рыбинск.

- В апреле и мае должны заменить все автобусы Ярославля и Ярославского района на новые. Освободится определенное количество автобусов, в том числе, взятые ПАТП-1 в лизинг, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, город получит 40 автобусов. Остаток платежей по лизингу составляет 90 миллионов рублей.

- Средства возьмем из городского бюджета. Тяжело, но зато сможем улучшить ситуацию, - сказал градоначальник.

Сейчас в Рыбинске на маршрутах работает транспорт 2011-го, 2010-го годов выпуска или еще старше. Износ парка колоссальный. Автобусы 2019 года, прибывшие из Ярославля, позволят наладить регулярность пассажирских перевозок.

В феврале стало известно, что ПАТП-1 не сможет принять участие в конкурсах из-за того, что подвижной состав не подходит под критерии отбора.