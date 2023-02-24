Глава департамента транспорта Ярославской области рассказала о судьбе сотрудников ПАТП-1

Многие сотрудники ПАТП-1 Ярославля не собираются переходить на работу в "приезжие" компании. Фото: Мэрия Ярославля

Руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных рассказала о дальнейшей судьбе сотрудников ПАПТ-1. Предприятие, по сути, оказалось за бортом транспортной реформы, которая стартует в Ярославле и Ярославском районе в апреле. Сейчас проходят конкурсы на пассажирские перевозки, но ПАТП-1 не может принять в них участие, так как подвижной состав не подходит под критерии отбора.

- В соцсетях видим много вопросов о дальнейшем трудоустройстве сотрудников ПАТП-1. Отмечу, этот вопрос мы поставили на повестку дня сразу после подведения итогов конкурсных процедур, - сказала Татьяна Черемных. - В АО ПАТП-1 Ярославля сегодня работают 706 человек, из них 268 водителей. Это опытные, проверенные профессионалы, которыми очень дорожит область. Отрасль не может их потерять.

Поэтому, по словам директора департамента, водителям, техническим специалистам и работникам службы эксплуатации будет предложено трудоустроиться в ООО "Транспорт Ярославии". Кондукторы смогут перейти на работу в областное учреждение "Организатор перевозок Ярославской области".

Однако некоторые сотрудники ПАТП-1 не в восторге от этой идеи. И идти на новеы места не собираются по нескольким причинам.

- Она думает, что весь коллектив уйдет к питерцам и "Автомигу"? Например, я в дальнобой уйду, мой сменщик уйдет на грузовые, друзья с других автобусов уйдут в такси, на заводы, вахты. Ни один не сказал, что пойдет в приезжие компании. Там ни ремонта, с зарплатой обман вечный, с графиками беда, каждый день двухсменки. Даже мысли не было туда идти. Пользуюсь случаем, заранее прощаюсь с жители города. Старались работать на качество, ездили по времени, выходили с подработками и в чужие смены, чтобы автобус был на линии. Теперь почти все графики у монополистов, качество пострадает, - пишет в соцсетях Максим Иванов.