Жителей Данилова Ярославской области осудили за поджог машины врача

Машину врача подожгли в мае 2021 года. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Даниловский районный суд вынес приговор двум местным жителям 43-х и 29-и лет. Их признали виновными в поджоге автомобиля врача местной ЦРБ, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Машина медика, припаркованная на улице Петербургской, загорелась ночью 16 мая 2021 года.

- 43-летний подсудимый попросил своего 29-летнего товарища последить за обстановкой, а сам облил горючей жидкостью кузов и поджег автомобиль. Подсудимый таким образом решил отомстить доктору, который, как он полагал, оказал ненадлежащую медицинскую помощь его отцу. Машина была полностью уничтожена, потерпевшему причинен ущерб на сумму 532 400 рублей, - рассказали в суде.

Кроме того, даниловцу предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына и жестоком обращении с ним. В апреле мужчина избил 16-летнего подростка и угрожал убить его.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. По его словам, и со стороны сына, и со стороны сотрудников силовых структур имел место оговор. 29-летний подсудимый также настаивал на своей невиновности и утверждал, что в ночь поджога находился дома с семьей.

Однако суд счет собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

- Одному из подсудимых окончательно было назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 29-летний житель Данилова приговором суда приговорен к исправительным работам на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.