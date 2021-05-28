В Ярославской области горят машины медиков

Неизвестный поджигает машины медиков в Данилове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Данилове Ярославского региона появился поджигатель, который уничтожает авто врачей Центральной районной больницы. Кто стоит за преступлениями - остается загадкой, областная прокуратура начала проверку.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по поджогам автомобилей сотрудников Даниловской центральной районной больницы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

От рук злоумышленника пострадали машины отоларинголога, анестезиолога и заместителя главного врача. Местные жители установили свой круг подозреваемых, но полиции по этому факту пока ничего неизвестно.