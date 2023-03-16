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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:13

В Ярославле на пешеходном переходе автобус сбил 19-летнюю девушку

Пострадавшую на «скорой» увезли в больницу
Полина Вачнадзе
На улице Институтской автобус ПАЗ 68-го маршрута сбил девушку. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На улице Институтской автобус ПАЗ 68-го маршрута сбил девушку. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 15 марта, около 7 часов вечера на улице Институтской автобус ПАЗ 68-го маршрута сбил девушку.

По словам очевидцев, девушка была в наушниках, но переходила дорогу по «зебре» и на зеленых сигнал светофора. Водитель автобуса, поворачивая направо, по каким-то причинам не заметил пешехода. Эти причины теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

- В результате ДТП пострадавшая госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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