В Ярославле на пешеходном переходе автобус сбил 19-летнюю девушку

На улице Институтской автобус ПАЗ 68-го маршрута сбил девушку. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 15 марта, около 7 часов вечера на улице Институтской автобус ПАЗ 68-го маршрута сбил девушку.

По словам очевидцев, девушка была в наушниках, но переходила дорогу по «зебре» и на зеленых сигнал светофора. Водитель автобуса, поворачивая направо, по каким-то причинам не заметил пешехода. Эти причины теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

- В результате ДТП пострадавшая госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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