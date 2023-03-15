Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново15 марта 2023 9:52

В Ивановской области начинающий водитель спровоцировал массовое ДТП и оставил без света поселок

Молодой человек на "Шевроле" снес столб линии электропередач, в который врезался большегруз
Полина Вачнадзе
"Шевроле" под управлением 18-летнего водителя снесла столб ЛЭП. ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

"Шевроле" под управлением 18-летнего водителя снесла столб ЛЭП. ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

Крайне неудачно дебютировал на дороге 18-летний водитель из Ивановской области. Молодой человек стал полноправным участником дорожного движения меньше месяца назад, а уже спровоцировал крупную аварию.

Из автомобилей высыпался груз. ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

Из автомобилей высыпался груз. ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

ДТП произошло 15 марта около 4 часов утра недалеко от Бибирево. Начинающий водитель на «Шевроле Лачетти» ехал в Кострому, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, которая от удара упала и перегородила проезжую часть. Следовавший за легковушкой грузовик не заметил препятствия и въехал в него. Водитель еще одного большегруза, в свою очередь, влетел в наехавшую на столб машину.

Пострадали два пассажира "Шевроле". ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

Пострадали два пассажира "Шевроле". ФОТО: ДПС и дежурная часть ГИБДД по Ивановской области

Автомобили и высыпавшийся из них груз перегородили всю дорогу, из-за чего движение на трассе было перекрыто почти на два часа. Часть Бибирево осталась без электричества.

- Два пассажира легковушки с травмами доставлены в больницу. Сам начинающий водитель серьезных повреждений не получил, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Происшествия: ДТП