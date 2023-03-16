Для ярославцев откроют «горячую линию» по вопросам транспорта

Вопросы по работе общественного транспорта Ярославля можно будет задать операторам "горячей линии" Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 1 апреля начнется первый этап модернизации общественного транспорта. Уже определили компании, которые выйдут на маршруты. Нумерация автобусов останется прежней, добавится только транспорт, который будет работать на линиях в определенные дни, например, в Новый год, День города и в дни хоккейных матчей.

В город начали приходить новые брендированные автобусы. К лету на 137 маршрутов должны выйти 600 новых машин.

Для удобства пассажиров в апреле откроется «горячая линия». По номеру 122 можно будет задать вопросы, касающиеся работы общественного транспорта Ярославля.