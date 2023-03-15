Правоохранительные органы Ярославля проверят, почему детей-диабетиков не обеспечили тест-полосками для глюкометров

С января дети-диабетики не получали тест-полоски. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Ярославской области и региональный СКР организовали проверку по информации о ненадлежащем обеспечении детей, больных сахарным диабетом, медицинскими изделиями. Тревогу забили родители ребят – с января этого года они не получали тест-полоски для глюкометров, которые должны выдавать бесплатно.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обстоятельства произошедшего выясняют и следователи.