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НовостиЗдоровье14 марта 2023 9:41

В Ярославской области дети-диабетики остались без тест-полосок

Медицинские изделия не выдают с января
Полина Вачнадзе
Родители жалуются на отсутствие бесплатных тест-полосок для детей с сахарным диабетом.

Родители жалуются на отсутствие бесплатных тест-полосок для детей с сахарным диабетом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области детей, страдающих сахарным диабетом, не обеспечили тест-полосками для глюкометров. Об этом сообщили в группе «Общественники».

- Поступают многочисленные жалобы от родителей в адрес депутатов Татьяны Шаминой и Сергея Волкова. Тест-полоски, которые предусмотрены в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, не поступают с января текущего года по настоящее время, - уточнили в группе.

Депутаты уже готовят обращение в областной департамент здравоохранения и фармации, а информация от родителей больных детей все продолжает поступать. В дефиците, по словам ярославцев, не только тест-полоски.

- Не обеспечивают или с задержкой выдают инсулин, расходные материалы к помпам, иглы, - пишет Наталья Сержпинская.

По словам Ольги Фаянсовой, не хватает тест-полосок не только для детей, но и для взрослых:

- С января выписали 50 штук. Это менее одной тест-полоски в день.