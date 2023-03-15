На въезде в Ярославль столкнулись автоцистерна и «Газель»

В Ярославле столкнулись автоцистерна и «Газель». Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 15 марта на Московском проспекте в Ярославле столкнулись автоцистерна и «Газель». По предварительной информации, травмированных нет, пострадали только автомобили.

Обе машины выехали в кювет: «Газель» опрокинулась на бок, а автоцистерну развернуло поперек дороги.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения автомобилей устанавливаются.

Вчера, 14 марта, мэр города перечислил улицы, на которых в ближайшее время сделают ямочный ремонт.