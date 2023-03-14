Мэр Ярославля рассказал, на каких улицах города проведут ямочный ремонт
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Мэр Ярославле Артем Молчанов сегодня, 14 марта, во время открытого совещания дал поручение заместителю мэра по ЖКХ Николаю Степанову и директору ДГХ Ярославу Овчарову оперативно реагировать на обращения жителей по ямочному ремонту в комментариях. Эти улицы будут внесены в ближайший план работ. Погода пока не позволяет приступить к ремонту горячим асфальтом, поэтому используют литой.
- Поручил подготавливать мне ежедневный отчет о том, на какие улицы поступают жалобы от жителей и на каких участках дефекты уже устранены, - сказал Артем Молчанов.
Список улиц, которые отремонтируют в марте:
- перекресток улицы Победы и улицы Свободы;
- Московский проспект (на пересечении с улицей Калинина при движении с М-8 и выезд с Калинина);
- улица Лисицына (на пересечении с улицей Свободы);
- улица Республиканская (от проспекта Октября до улицы Советской);
- проспект Авиаторов - в районе Яковлевской развязки (круговое движение);
- Тутаевское шоссе (в районе Парижской комунны);
- улица Папанина (пешеходный переход в районе дома № 11);
- улица Саукова;
- улица Волгоградская;
- улица Строителей (в районе дома № 1к2 и в районе дома № 11);
- улица Попова (от улицы Пирогова до улицы Звездная);
- улица Расковой (в районе дома № 21);
- улица Гоголя (въезд к «Фараону»);
- перекресток улицы Бабича и улицы Строителей;
- улица Советская (от улицы Республиканской до Шинного завода);
- улица Полушкина роща (в районе дома № 11);
- улица Дачная (перед светофором со стрелкой вправо - поворот с Авиаторов);
- проспект Авиаторов (в районе дома № 151).