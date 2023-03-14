Мэр Ярославля рассказал, на каких улицах города проведут ямочный ремонт Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мэр Ярославле Артем Молчанов сегодня, 14 марта, во время открытого совещания дал поручение заместителю мэра по ЖКХ Николаю Степанову и директору ДГХ Ярославу Овчарову оперативно реагировать на обращения жителей по ямочному ремонту в комментариях. Эти улицы будут внесены в ближайший план работ. Погода пока не позволяет приступить к ремонту горячим асфальтом, поэтому используют литой.

- Поручил подготавливать мне ежедневный отчет о том, на какие улицы поступают жалобы от жителей и на каких участках дефекты уже устранены, - сказал Артем Молчанов.

Список улиц, которые отремонтируют в марте:

- перекресток улицы Победы и улицы Свободы;

- Московский проспект (на пересечении с улицей Калинина при движении с М-8 и выезд с Калинина);

- улица Лисицына (на пересечении с улицей Свободы);

- улица Республиканская (от проспекта Октября до улицы Советской);

- проспект Авиаторов - в районе Яковлевской развязки (круговое движение);

- Тутаевское шоссе (в районе Парижской комунны);

- улица Папанина (пешеходный переход в районе дома № 11);

- улица Саукова;

- улица Волгоградская;

- улица Строителей (в районе дома № 1к2 и в районе дома № 11);

- улица Попова (от улицы Пирогова до улицы Звездная);

- улица Расковой (в районе дома № 21);

- улица Гоголя (въезд к «Фараону»);

- перекресток улицы Бабича и улицы Строителей;

- улица Советская (от улицы Республиканской до Шинного завода);

- улица Полушкина роща (в районе дома № 11);

- улица Дачная (перед светофором со стрелкой вправо - поворот с Авиаторов);

- проспект Авиаторов (в районе дома № 151).