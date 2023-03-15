Ярославец, покупая билеты в кино, лишился 27 тысяч рублей

У ярославца списались с карты 27 тысяч рублей при покупке билетов в кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24-летнего жителя Ярославля обманула девушка, с которой он познакомился в одной из социальных сетей. Новая знакомая предложила молодому человеку сходить вместе в кино и скинула ссылку для покупки билетов. Когда он перешел на сайт и ввел реквизиты своей банковской карты, со счета списались 27 тысяч рублей.

- Преступники изобретают различные способы обмана, особая зона риска - общение с незнакомцами в Интернете. Не переходите по направленным вам ссылкам, не передавайте и не переводите денежные средства незнакомым и малознакомым людям, не доверяйте сомнительным предложениям, - предупреждают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследуется и преступление, совершенное в отношении 74-летней пенсионерки. Она осталась без крыши над головой, продав свою квартиру.