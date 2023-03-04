В Ярославле пенсионерка продала свою единственную квартиру и перевела деньги мошенникам

Пожилая жительница Ярославля из-за мошенников осталась и без денег, и без квартиры. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 74-летняя пенсионерка, поверив мошеннику, осталась без денег и без крыши над головой. Общий ущерб - 6,4 миллиона рублей.

Злоумышленник "обрабатывал" пожилую женщину на протяжении полутора месяцев. Первый раз он ей позвонил в январе 2023 года, назвал по имени и отчеству, а сам представился одним из руководителей правоохранительных органов области. Когда пенсионерка засомневалась в его честности, попросил зайти на сайт ведомства в раздел "Руководство" и посмотреть данные сотрудников. Увидев, что такой человек реально существует, женщина решила, что можно выполнять требования звонившего.

Первым делом мошенник уверил, что с ее счета по доверенности кто-то пытается снять деньги. Бабушка, думая, что спасает свои накопления, сама перевела их на "безопасные" счета. Так женщина лишилась 1 миллиона 670 тысяч рублей.

- Затем заявительнице сообщили, что ее квартира в центре Ярославля, в которой она проживала, выставлена на продажу на черном рынке, и для ее сохранности ей самой необходимо ее продать, а вырученные денежные средства перевести на "безопасные ячейки", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Чтобы у сотрудника агентства по недвижимости не возникли подозрения, мошенник велел пенсионерке указать причину продажи жилья - переезд в другую страну. Квартиру выставили за 4,6 миллиона рублей и очень быстро продали. Все вырученные деньги женщина перевела на указанные счета.

Но и этого преступнику показалось мало.

- Он сообщил, что необходимо "закрыть страховку" и для этого вновь перевести деньги на "безопасные счета". Пожилая женщина заняла у подруги 146 тысяч рублей и также перевела их, - пояснили в полиции.

О том, что делает бабушка, никто из ее родственников не догадывался - женщина держала все в тайне. При этом она знала и о мошенниках, и о том как они обманывают пожилых людей - все это ей рассказывал участковый. Но когда сама столкнулась с работой преступников, не смогла их распознать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полицейские ищут преступника и проверяют законность сделки купли-продажи квартиры.