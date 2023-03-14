Более 40 семей получат ключи от своих квартир в ярославском поселке Щедрино Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском поселке Щедрино дольщики наконец получат ключи от своих квартир. Сегодня, 14 марта, подписали первые 14 актов о передаче в собственность квартир их владельцам.

Строение 50 введено в эксплуатацию и подключено ко всем необходимым системам инженерных коммуникаций в ноябре 2022 года, в январе 2023-го поставлено на кадастровый учет. Застройщик долго не передавал жилье его хозяевам. Вопрос был взят на контроль правительством региона.

- Застройщик допустил просрочку ввода в эксплуатацию двух домов в поселке Щедрино – строений 50 и 51. Вопрос будет оставаться на контроле Правительства области до момента полного исполнения СЗ «Альянс-строй» своих обязательств, – подчеркнул и. о. директора департамента строительства Сергей Гончар.

Застройщику необходимо в кратчайшие сроки завершить работы и подготовить документацию для ввода в эксплуатацию другого жилого дома в поселке Щедрино – строения 51. Осталось выполнить мелкие отделочные работы и подключение к сетям газоснабжения.